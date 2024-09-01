الدوري الفرنسي
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1 - 3
ن م
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E. Zhegrova 78'
فيتينيا 33' (جزاء)B. Barcola 36'راندال كولو مواني 90' + 2'
(ش١ 0-2) (ن م 1-3)

ليل v باريس سان جيرمانالنتائج والإحصائيات,