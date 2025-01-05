الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logo
2 - 2
ن م
team-logo
كودي جاكبو 59'محمد صلاح 70' (جزاء)
ليساندرو مارتينيز 52'A. Diallo 80'
(ش١ 0-0) (ن م 2-2)

ليفربول v مانشستر يونايتدالنتائج والإحصائيات,