دوري أبطال أوروبا
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2 - 1
ن م
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محمد صلاح 34'هارفي إليوت 67'
J. David 62'
(ش١ 1-0) (ن م 2-1)

ليفربول v ليلالنتائج والإحصائيات,