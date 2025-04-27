الدوري الإنجليزي الممتاز
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5 - 1
ن م
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لويس دياز 16'أليكسيس ماك اليستير 24'كودي جاكبو 34'محمد صلاح 63'ديستيني ودغي 69' (هدف عكسي)
دومينيك سولانكي 12'
(ش١ 3-1) (ن م 5-1)

ليفربول v توتنهام هوتسبيرالنتائج والإحصائيات,