دوري أبطال أوروبا
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2 - 0
ن م
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أليكسيس ماك اليستير 11'محمد صلاح 75'
(ش١ 1-0) (ن م 2-0)

ليفربول v بولونياالنتائج والإحصائيات,