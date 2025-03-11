دوري أبطال أوروبا
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0 - 1مجم 1 - 1جزاء 1 - 4
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عثمان ديمبيلي 12'
(ش١ 0-1) (ن م 0-1) (و إ 0-1)

ليفربول v باريس سان جيرمانالنتائج والإحصائيات,