الدوري الإنجليزي الممتاز
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4 - 1
ن م
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دومينيك سوبوسلاي 11'محمد صلاح 35'كودي جاكبو 44', 66'
J. Greaves 90'
(ش١ 3-0) (ن م 4-1)

ليفربول v إبسويتش تاونالنتائج والإحصائيات,