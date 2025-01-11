كأس الاتحاد الإنجليزي
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4 - 0
انتهت
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ديوجو جوتا 29'ترينت ألكسندر أرنولد 45'جايدين دانس 76'فيديريكو كييزا 90'
(½ 2-0) (انتهت 4-0)

ليفربول ضد آكرينجتونالنتائج والإحصائيات,