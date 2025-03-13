دوري المؤتمر الأوروبي
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2 - 0المجموع 4 - 3
انتهت
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ريويا موريشيتا 34'مارك غوال 108'
(½ 1-0) (انتهت 1-0) (انتهت 2-0)

ليجيا فارسزاوا ضد مولديالنتائج والإحصائيات,