الدوري الإسباني – لا ليجا
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3 - 0
ن م
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دييجو جارسيا 59'داركو براساناتش 78'S. Gonzalez 82'
(ش١ 0-0) (ن م 3-0)

ليجانيس v سيلتا فيجوالنتائج والإحصائيات,