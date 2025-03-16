الدوري الإسباني – لا ليجا
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2 - 3
ن م
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D. Raba 29', 44'
إيسكو 64' (جزاء)سيدريك باكامبو 78'J. Hernandez 82'
(ش١ 2-0) (ن م 2-3)

ليجانيس v ريال بيتيسالنتائج والإحصائيات,