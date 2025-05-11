الدوري الإسباني – لا ليجا
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3 - 2
انتهت
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S. Cisse 33'Y. Diomande 41'ماراش كومبولا 63' (هدف عكسي)
ليوندرو كابريرا 79'بيري ميلا 90' + 8'
(½ 2-0) (انتهت 3-2)

ليجانيس ضد إسبانيولالنتائج والإحصائيات,