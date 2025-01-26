الدوري الإيطالي
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0 - 4
ن م
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D. Frattesi 6'لاوتارو مارتينيز 39'دينزل دومفريس 57'M. Taremi 61' (جزاء)
(ش١ 0-2) (ن م 0-4)

ليتشي v إنترالنتائج والإحصائيات,