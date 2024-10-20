الدوري الفرنسي
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0 - 4
ن م
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Abner 32'M. Fofana 57'أليكساندر لاكازيتي 71'S. Benrahma 87'
(ش١ 0-1) (ن م 0-4)

لو هافر v ليونالنتائج والإحصائيات,