الدوري الفرنسي
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1 - 2
ن م
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أندريه أيو 8'
G. Koyalipou 28'D. Machado 77'
(ش١ 1-1) (ن م 1-2)

لو هافر v لانسالنتائج والإحصائيات,