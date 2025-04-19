الدوري الألماني الدرجة الأولى
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1 - 1
انتهت
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بنيامين سيسكو 74' (ضربة جزاء)
شوتو ماشينو 44'
(½ 0-1) (انتهت 1-1)

لايبزيج ضد هولشتاين كيلالنتائج والإحصائيات,