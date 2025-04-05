الدوري الألماني الدرجة الأولى
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3 - 1
انتهت
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بنيامين سيسكو 24'ريدل باكو 43'يوسف بولسن 84'
توم بيشوف 11'
(½ 2-1) (انتهت 3-1)

لايبزيج ضد هوفينهايمالنتائج والإحصائيات,