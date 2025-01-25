الدوري الألماني
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2 - 2
ن م
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D. Raum 41'E. Tapsoba 85' (هدف عكسي)
باتريك شيك 18'A. Garcia 36'
(ش١ 1-2) (ن م 2-2)

لايبزيج v باير ليفركوزنالنتائج والإحصائيات,