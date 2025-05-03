الدوري الألماني الدرجة الأولى
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3 - 3
انتهت
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بنيامين سيسكو 11'لوكاس كلوسترمان 39'يوسف بولسن 90' + 5'
إيريك ديي 62'ميكايل أوليسيه 63'ليروي ساني 83'
(½ 2-0) (انتهت 3-3)

لايبزيج ضد بايرن ميونخالنتائج والإحصائيات,