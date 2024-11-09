الدوري الفرنسي
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3 - 2
ن م
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P. Frankowski 21' (جزاء)H. Ojediran 86'أدريان توماسون 90'
M. Simon 36' (جزاء)N. Cozza 71'
(ش١ 1-1) (ن م 3-2)

لانس v نانتالنتائج والإحصائيات,