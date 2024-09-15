الدوري الإسباني – لا ليجا
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2 - 3
ن م
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ساندرو راميريز 58'أليكس مونوز 83'
O. Sancet 7'نيكو ويليامز 30'A. Paredes 76'
(ش١ 0-2) (ن م 2-3)

لاس بالماس v أتلتيك بيلباوالنتائج والإحصائيات,