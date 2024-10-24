Conference League
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1 - 4
ن م
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C. Gallagher 48'
J. Honohan 3'J. Kenny 24'توماس كوزغروف 30' (هدف عكسي)غراهام بورك 54'
(ش١ 0-3) (ن م 1-4)

لارني v شامروكالنتائج والإحصائيات,