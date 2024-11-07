Conference League
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1 - 2
ن م
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A. Diaby 4' (هدف عكسي)
L. Goertler 29'H. Vandermersch 79'
(ش١ 1-1) (ن م 1-2)

لارني v سانت جالينالنتائج والإحصائيات,