كأس الاتحاد الإنجليزي
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1 - 2
ن م
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I. Williams 30'
بيلي شارب 75', 105'
(ش١ 1-0) (ن م 1-1) (و إ 1-2)

كيتيرينج v دونكاسترالنتائج والإحصائيات,