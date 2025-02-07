الدوري الإيطالي
team-logo
1 - 2
ن م
team-logo
A. Diao 45' + 1'
راندال كولو مواني 34', 89' (جزاء)
(ش١ 1-1) (ن م 1-2)

كومو v يوفنتوسالنتائج والإحصائيات,