الدوري الإيطالي
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1 - 5
ن م
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L. Mazzitelli 53'
V. Castellanos 28' (جزاء), 81'بيدرو رودريجيز 31'باتريك 71'L. Tchaouna 90' + 5'
(ش١ 0-2) (ن م 1-5)

كومو v لاتسيوالنتائج والإحصائيات,