الدوري الإيطالي
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1 - 1
ن م
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J. Ikone 49'
كريستيان جايتكاير 90' + 5' (جزاء)
(ش١ 0-0) (ن م 1-1)

كومو v فينيسياالنتائج والإحصائيات,