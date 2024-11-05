دوري أبطال آسيا النخبة
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3 - 1
ن م
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آكيهيرو إيناغا 12'Y. Segawa 13'S. van Wermeskerken 33'
M. Vargas 83'
(ش١ 3-0) (ن م 3-1)

كاواساكي فرونتالي v شنغهاي ايست آسياالنتائج والإحصائيات,