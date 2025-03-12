دوري أبطال آسيا النخبة
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4 - 0مجم 4 - 1
ن م
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A. Sasaki 24'Erison 64'T. Ito 68'Marcinho 90' + 1'
(ش١ 1-0) (ن م 4-0)

كاواساكي فرونتالي v شنجهاي شينهواالنتائج والإحصائيات,