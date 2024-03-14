Conference League
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1 - 1مجم 5 - 4
ن م
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Antonin Barak 59'
Anan Khalaili 88'
(ش١ 0-0) (ن م 1-1)

فيورنتينا v مكابي حيفاالنتائج والإحصائيات,