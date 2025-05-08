دوري المؤتمر الأوروبي
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2 - 2المجموع 3 - 4
انتهت
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روبن جوسينس 34', 42'
أنتوني 30'عبدالصمد الزلزولي 97'
(½ 2-1) (انتهت 2-1) (انتهت 2-2)

فيورنتينا ضد ريال بيتيسالنتائج والإحصائيات,