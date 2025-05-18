الدوري الإيطالي
team-logo
3 - 2
انتهت
team-logo
فابيو باريسي 13'أمير ريتشاردسون 67'مويس كين 84'
تيس دالينغا 61'ريكاردو أورسوليني 79'
(½ 1-0) (انتهت 3-2)

فيورنتينا ضد بولونياالنتائج والإحصائيات,