Conference League
team-logo
2 - 0مجم 2 - 0
ن م
team-logo
Nicolas Gonzalez 92'كريستيانو بيراغي 108'
(ش١ 0-0) (ن م 0-0) (و إ 2-0)

فيورنتينا v بلزينالنتائج والإحصائيات,