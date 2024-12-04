كأس إيطاليا
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2 - 2جزاء 3 - 4
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M. Kean 59'R. Sottil 70'
E. Ekong 4'S. Esposito 75'
(ش١ 0-1) (ن م 2-2)

فيورنتينا v إيمبوليالنتائج والإحصائيات,