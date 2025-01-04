الدوري الإيطالي
team-logo
1 - 1
ن م
team-logo
جويل بروهيانبالو 5'
S. Esposito 32'
(ش١ 1-1) (ن م 1-1)

فينيسيا v إيمبوليالنتائج والإحصائيات,