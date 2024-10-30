الدوري الإيطالي
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3 - 2
ن م
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جويل بروهيانبالو 41' (جزاء), 86' (جزاء)H. Nicolussi Caviglia 56'
S. Lovric 19'I. Bravo 25'
(ش١ 1-2) (ن م 3-2)

فينيسيا v أودينيزيالنتائج والإحصائيات,