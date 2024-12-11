دوري أبطال أوروبا
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4 - 2
ن م
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G. Trauner 8'I. Paixao 10'A. Hadj Moussa 30'S. Gimenez 63'
A. Rrahmani 43'T. Beelen 79' (هدف عكسي)
(ش١ 3-1) (ن م 4-2)

فينورد v سبارتا براجالنتائج والإحصائيات,