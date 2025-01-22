دوري أبطال أوروبا
team-logo
3 - 0
ن م
team-logo
S. Gimenez 21', 45' + 9' (جزاء)A. Ueda 89'
(ش١ 2-0) (ن م 3-0)

فينورد v بايرن ميونخالنتائج والإحصائيات,