الدوري الإيطالي
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1 - 2
ن م
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D. Mosquera 80'
J. Odgaard 40'N. Cambiaghi 78'
(ش١ 0-1) (ن م 1-2)

فيرونا v بولونياالنتائج والإحصائيات,