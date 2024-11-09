الدوري الألماني
team-logo
2 - 1
ن م
team-logo
J. Stage 36'أوليفر بورك 89'
P. Harres 48'
(ش١ 1-0) (ن م 2-1)

فيردر بريمن v هولشتاين كيلالنتائج والإحصائيات,