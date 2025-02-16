الدوري الألماني
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1 - 3
ن م
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ستانلي نسوكي 7' (هدف عكسي)
A. Stach 28'توم بيشوف 44'جيفت أوربان 63'
(ش١ 1-2) (ن م 1-3)

فيردر بريمن v هوفينهايمالنتائج والإحصائيات,

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