الدوري الألماني
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2 - 4
ن م
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رومانو شميد 39'A. Silva 45' + 1' (جزاء)
بليا الاسان 7' (جزاء), 28', 47'T. Kleindienst 81'
(ش١ 2-2) (ن م 2-4)

فيردر بريمن v بوروسيا مونشنجلادباخالنتائج والإحصائيات,