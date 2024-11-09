الدوري الإسباني – لا ليجا
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3 - 0
ن م
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I. Akhomach 38'دانييل باريخو 81' (جزاء)S. Comesana 90'
(ش١ 1-0) (ن م 3-0)

فياريال v ديبورتيفو ألافيسالنتائج والإحصائيات,