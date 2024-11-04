الدوري الإنجليزي الممتاز
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2 - 1
ن م
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H. Wilson 90' + 2', 90' + 7'
V. Janelt 24'
(ش١ 0-1) (ن م 2-1)

فولهام v برينتفوردالنتائج والإحصائيات,