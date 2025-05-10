الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logo
1 - 3
انتهت
team-logo
راؤول خيمينيز 17'
فيتالي ميكولينكو 45' + 3'مايكل كين 70'بيتو 73'
(½ 1-1) (انتهت 1-3)

فولهام ضد إيفرتونالنتائج والإحصائيات,