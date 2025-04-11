الدوري الألماني الدرجة الأولى
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2 - 3
انتهت
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كيليان فيشر 58'أندرياس سكوف أولسن 75'
لويس أوبيندا 11'تشافي سيمونز 26', 49'
(½ 0-2) (انتهت 2-3)

فولفسبورج ضد لايبزيجالنتائج والإحصائيات,