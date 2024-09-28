الدوري الألماني
team-logo
2 - 2
ن م
team-logo
J. Wind 20'M. Amoura 68'
E. Millot 32'D. Undav 90' + 7'
(ش١ 1-1) (ن م 2-2)

فولفسبورج v شتوتجارتالنتائج والإحصائيات,