الدوري الألماني
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1 - 1
ن م
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M. Amoura 70' (جزاء)
S. van der Heyden 38'
(ش١ 0-1) (ن م 1-1)

فولفسبورج v سانت باوليالنتائج والإحصائيات,