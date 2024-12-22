الدوري الألماني
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1 - 3
ن م
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D. Vavro 58'
دونيايل مالين 25'M. Beier 28'جوليان براندت 30'
(ش١ 0-3) (ن م 1-3)

فولفسبورج v بوروسيا دورتموندالنتائج والإحصائيات,