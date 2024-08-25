الدوري الألماني
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2 - 3
ن م
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L. Majer 47' (جزاء), 55'
جمال موسيالا 20'J. Kaminski 65' (هدف عكسي)سيرج نابري 82'
(ش١ 0-1) (ن م 2-3)

فولفسبورج v بايرن ميونخالنتائج والإحصائيات,